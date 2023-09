GP San Marino: Acosta trionfa in Moto2, Alonso in Moto3

In Moto2 c’è un uomo solo al comando: è Pedro Acosta che, dopo aver lasciato la pole position a Vietti, è già davanti alla prima variante e non lascia più la testa fino alla fine. Vittoria importante in ottica mondiale per il pilota spagnolo che infila il quinto successo stagionale e allunga in classifica portandosi a +34 su Tony Arbolino che, scattato dalla nona posizione, riesce a limitare i danni terminando 4º. Chi sorride invece è Celestino Vietti che si prende un prestigioso secondo posto a Misano, non potendo nulla contro la furia Acosta. Si rammarica invece Canet, caduto mentre era terzo e all’inseguimento del 19enne murciano sempre più vicino al titolo iridato in Moto2.



In Moto3 vince colui che non ti aspetti, David Alonso. Il colombiano della GASGAS - nelle retrovie per tutta la prima metà di gara - rientra nel finale e, con un ultimo giro da batticuore, riesce ad infilare sia Jaume Masià - che aveva dominato libere e qualifiche - che il turco Oncu, a lungo in testa proprio come lo spagnolo della Leopard. E invece a vincere è proprio Alonso, classe 2006, che bissa il successo ottenuto a Barcellona lo scorso weekend. In difficoltà il leader del mondiale Daniel Holgado, solo sedicesimo e quindi a quota 0 a Misano. Ne approfitta anche il giapponese Sasaki - settimo al traguardo - ed ora solo a -4 dall’alfiere KTM.