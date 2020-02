Il 14 maggio la Mille Miglia sul Titano

Il prossimo 14 maggio tornerà a San Marino la Mille Miglia. Ad annunciarlo è stato il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati nel corso di una conferenza stampa. La tappa sul Titano non era previsto nel percorso già annunciato per l'edizione 2020. A distanza di due anni la Mille Miglia transiterà di nuovo a San Marino dopo una trattativa con gli organizzatori della celebre corsa. L'annuncio dell'inserimento di San Marino sarà una delle novità che la Mille Miglia presenterà a Ginevra in occasione del salone Internazionale dell'Automobile il prossimo 4 marzo con il Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini. Il passaggio nel centro storico del Titano è in programma per giovedì 14 maggio quando la Freccia Rossa ripartirà da Cesenatico in direzione Urbino per poi scendere nelle Marche e concludere la seconda tappa a Roma dopo i passaggi per Amatrice e Rieti.