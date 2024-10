Il sammarinese Gabriel Tesini selezionato per la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025

Grande opportunità per il giovane Gabriel Tesini, che correrà nella Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, il campionato dedicato ai piloti emergenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni nel quale i talenti delle due ruote sono chiamati a lottare per il titolo durante i round europei della serie MotoGP.



Il sammarinese è uno degli 8 giovani piloti che sono stati scelti al termine della tre giorni di selezione andata in scena da lunedì a mercoledì a Guadix, nel sud della Spagna. Tesini, che quest’anno si sta mettendo in mostra nell’European Talent Cup nell’ambito del Campionato del Mondo JuniorGP, dove occupa attualmente la top ten, era stato convocato all’evento insieme ad altri 119 piloti, provenienti da 36 nazioni differenti.



Dopo la scrematura operata al termine delle prime due giornate, Gabriel è tornato di nuovo in pista ieri e, al termine della giornata, ha appreso di essere stato selezionato per partecipare all’edizione 2025 del campionato che rappresenta una vetrina importante per chi aspira ad una chiamata da parte dei team del Motomondiale. Tra coloro che sono passati per la Red Bull MotoGP Rookies Cup si ricordano, per esempio, Johann Zarco, Brad Binder, Joan Mir, Jorge Martin, Pedro Acosta e Daniel Holgado. Tra i criteri valutati dal Comitato di Selezione, oltre ai tempi sul giro, ci sono tecnica di guida, palmares, professionalità e i risultati ottenuti in ambito internazionale.



Confermato anche l’impegno, per Tesini, nella European Talent Cup 2025.