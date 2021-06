In Stiria pole a Verstappen, Ferrari indietro

In Formula1 continua il grande momento di Max Verstappen. A Spielberg, il leader del Mondiale conquista la pole del Gran Premio di Stiria, la seconda consecutiva dopo quella in Francia. Dietro di lui il detentore del titolo Hamilton, mentre in seconda fila ci sono Norris e Perez. 5° Bottas, che in teoria si era piazzato alle spalle del pilota della Red Bull ma è poi stato penalizzato di tre posizioni e partirà davanti a Gasly. Male le Ferrari: 7° Leclerc, Sainz invece è eliminato dal Q3 e chiude 12°.