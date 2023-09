Lazzaro Giardi racconta i primordi del fuoristrada sammarinese

Nel video Lazzaro Giardi

La collana sulla storia del motociclismo a San Marino non può che partire dalle memorie e testimonianze di Lazzaro Giardi, tra i primi, in Repubblica a gareggiare su due ruote. Le origini del fuoristrada sammarinese 1966-1982. La regolarità motociclistica nella Repubblica di San Marino e dintorni: basta il titolo per descrivere l'opera di Giardi. Già membro della Commissione Internazionale Enduro e Trial della FIM ma prima ancora pilota amatoriale, protagonista di quei primordi biancazzurri di Regolarità ed Enduro. Un'epoca avventurosa, nella quale coraggiosi appassionati si lanciavano sugli sterrati senza curarsi del fatto di non disporre, sulla carta, di mezzi e strumenti adeguati a quel tipo di gare. Facendo dunque di necessità virtù, pur di non rinunciare al proprio sogno di cimentarsi nel fuoristrada.

Giardi racconta di un arco di 16 anni fatto di rivoluzione ed evoluzione: dalle prime gare di fuoristrada in territorio, quando la Federmoto sammarinese si stacca dalla FAMS e prende vita propria, fino alla fondazione del Motoclub Titano, dedicato in toto all'extra pista.

Nel video l'autore del libro Lazzaro Giardi