Nel percorso lungo 2,29 chilometri, miglior tempo assoluto per Sébastien Ogier, navigato da Benjamin Veillas. L'equipaggio francese della Toyota ha centrato il miglior crono nel terzo dei tre passaggi in speciale in 1'50"4. Secondo tempo assoluto per Sébastien Loeb e alla sua nuova navigatrice, Isabelle Galmiche. Mezzo secondo il ritardo del 9 volte iridato WRC nei confronti dell'8 volte campione del mondo in carica. Terzo tempo per il britannico Evans .