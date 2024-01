Moto e Auto: a Brabec e Chicherit la decima tappa

Come già ieri nella nona tappa, è arrivata un'altra tripletta Honda sul podio: lo statunitense Brabec ha chiuso con appena due secondi di vantaggio sul cileno Ignacio Cornejo e 20 su Adrien Van Beveren. Il francese ha ridotto a 52" il distacco da Ross Branch (Hero), secondo nella classifica generale, ma rimane ad 11'46" da Brabec. Cornejo è ai piedi del podio assoluto, a 13'48" dall'americano. In archivio la decima anche per le auto con il successo di Guerlain Chicherit su Toyota team Overdrive Racing.

Si tratta del primo successo parziale in questa edizione della “Maratona del Deserto” (il sesto complessivo in carriera) per il 45enne francese, che ha completato la prova speciale odierna di 371 km in 3h19:27. La frazione prevedeva 612 chilometri complessivi (371 cronometrati e 241 di trasferimento) ad anello con partenza ed arrivo ad Al-Ula su un percorso caratterizzato principalmente da sterrato e sabbia. Chicherit si è imposto con ampio margine rifilando ben 5’43” al sudafricano Brian Baragwanath e 6’04” al lituano Vanagas (Toyota).

Impresa solamente sfiorata dall’equipaggio azzurro di Overdrive Racing composto da Eugenio Amos e Paolo Ceci (Toyota), che ha tagliato il traguardo con un gap di 4’09” dal vincitore scivolando poi dal secondo al quarto posto di giornata (a 5 secondi dal primo podio in una stage del rally raid più prestigioso al mondo) in seguito ad una penalità di 2 minuti rimediata per non aver rispettato il limite di velocità in una zona di neutralizzazione. L'undicesima tappa di domani rappresenta la parte più importante della seconda settimana della Dakar e l'ultima occasione per incidere nella classifica generale: quasi 500 km di speciale su terreni sassosi tra Al'-Ula e Yanbu.