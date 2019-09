MotoGP: 158.300 nel weekend. Sfiorato il record dello scorso anno

2018 batte 2019 159.120 mila a 158.300. Non è record di spettatori ma siamo in linea. Per la precisione: 96.212 per la gara di ieri, 41.328 sabato e 20.760 venerdi. C'era già folla anche il giovedi riservato alla conferenza stampa dei piloti, ma nel conteggio il giovedi non viene considerato. La novità di quest'anno è stato certamente la Moto E. Box sistemati fuori dai paddock, tra il circuito e lo stadio Santamonica, lato San Marino. Naturalmente non è passato inosservato il mega incendio di Jerez e per non avere problemi di nessun tipo, Dorna si è affidata alla sorveglianza 24 ore dei Bomberos spagnoli, così vengono chiamati i vigili del fuoco iberici. Spagna sempre Spagna, ed è ovvio che la marea gialla sistemata sotto al podio non avrebbe voluto vedere Marc Marquez festeggiare sul gradino più alto del podio. Questo è condivisibile, i fischi ad un campione del suo livello un po' meno, e glene sono arrivati tanti. Marquez non è certamente tipo da scomodarsi più di tanto e non fa certo nulla per evitarli, è un campione anche in questo. L'organizzazione ha brillato. Bello anche l'invito rivolto a Bryan Toccaceli che si è presentato con il Padre Paolo per premiare Fernandez vincitore in Moto 2. Un boato per Bryan annunciato dallo speaker. A conferma di uno straordinario affetto nei suopi confronti.. Non ci sono stati problemi di nessun tipo, organizzazione promossa a pieni voti. Piccolo momento di paura quando un anziano ha accusato un malore proprio nella zona “terrazza” riservata alla Segreteria del Turismo di San Marino. Subito soccorso è stato accompagnato in una delle tante ambulanze dell'autodromo.