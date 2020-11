MotoGP: Joan Mir campione del mondo

Joan Mir è campione del mondo per la prima volta in MotoGP. Per il 23enne spagnolo è il secondo titolo iridato, dopo quello conquistato in Moto3 nel 2017. Torna a salire sul tetto del mondo la Suzuki a distanza di 20 anni: l'ultimo successo della casa giapponese risaliva al 2000 con il successo dello statunitense Kenny Roberts Jr. nella classe 500.





A Mir è bastato il settimo posto nel secondo round corso sul circuito di Valencia. La vittoria è andata a Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas davanti a Jack Miller al termine di un ultimo giro da cardiopalma.