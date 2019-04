MotoGP, Marquez comanda le prime libere di Austin

il Gran Premio delle Americhe di Austin è subito all'insegna di Marquez, che chiude in testa le prime libere con 78 millesimi di vantaggio su Viñales: seguono Miller, Dovizioso, incappato in un problema tecnico, e Rossi. In Moto2 Schrotter guida davanti a Luthi, Navarro e Marini. Fuori dalla top ten il capoclassifica Baldassarri. In Moto3 invece domina l'Italia: dietro Fenati ci sono Foggia e Antonelli.