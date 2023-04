Numerosi piloti della Scuderia San Marino impegnati su più fronti

Archiviato il 22° Rally Bianco Azzurro la Scuderia San Marino torna a essere coinvolta anche coi suoi iscritti sul territorio italiano, impegnati nel fine settimana con rally, kart, vetture su pista e fuoristrada. Il 1° Baja Colline Metallifere sarà la seconda tappa del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2023 con l’equipaggio formato da Giovanni e Francesco Farina. Torna in scena anche il CIAR con il Rally Regione Piemonte, nel quale Massimo Bizzocchi rappresenterà i colori della Scuderia San Marino affiancando il pilota italiano Ivan Ferrarotti. Al 2° Dolomiti Brenta Rally che si terrà ad Andalo il 14 e 15 aprile ci saranno Jacopo Bergamin insieme ad Alice Tasselli su Skoda Fabia R5 Evo e Cristina Campora sarà navigata da Miriam Iuriteg su Peugeot 106. Franciacorta, in provincia di Brescia, sarà il luogo designato per le gare dei kartisti. Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati gareggeranno per il Campionato Italiano Rotax Max, mentre Lorenzo Cheli sarà impegnato nell’Easykart 100 Trophy e Lorenzo Leardini nell’Easykart 60. Su pista Mattia Drudi volerà in Germania per il terzo appuntamento del calendario Nürburgring Endurance Series (NLS) previsto sul circuito del Nürburgring.