Un'altra pole position, a casa sua. Max Verstappen è infermabile e conquista la prima posizione in griglia anche al GP d'Olanda. Il pilota Red Bull, campione del mondo in carica, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Male le Ferrari: Sainz è 6°, Leclerc addirittura 9°. Domenica alle 15 il via alla gara.