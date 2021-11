Presentata la Dakar 2022

Presentata la 44esima edizione della Dakar, la terza in Arabia Saudita. Partenza prevista per il primo gennaio e gara che si concluderà il 14 dello stesso mese, con la giornata di riposo in programma per l’8 gennaio. Da segnalare la prima partecipazione di Danilo Petrucci, ex pilota del motomondiale in sella ad una KTM e Franco Picco, veterano della Dakar che porterà al debutto il marchio Fantic. Tra le novità di quest’anno anche l'introduzione della formula del Super Rally, identica a quella del WRC: un equipaggio che si ritira potrà tornare in gara, con una penalità di tempo calcolata in base alle tappe saltate. I partecipanti della Dakar percorreranno ben 8375 Km, di cui 4258 di prove speciali.