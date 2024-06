Rally di Polonia: Ogier non parte, al suo posto Kalle Rovampera.

Al via questa sera il Rally di Polonia, settimo appuntamento del mondiale WRC. Nello shakedown di questa mattina, le Hyundai sono state le più veloci. Davanti a tutti l'estone Ott Tanak che ha preceduto il compagno di squadra Thierry Neuville. Intanto la Toyota ha confermato che Sebastien Ogier non sarà al via della gara, dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto nella giornata di martedì durante la ricognizione. Il suo sostituto sarà il campione del mondo Kalle Rovanperä.