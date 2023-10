Rally Europa Centrale: comanda Neuville, Rovanpera vicino al titolo

Il sabato del Rally dell'Europa Centrale rimescola tutte le carte in tavola e dalla mattinata esce in testa Thierry Neuville. Il belga fa sue due delle tre prove in programma e ora comanda con 11” su Kalle Rovanpera, che aveva chiuso in testa il venerdì e in cerca del successo che lo confermerebbe campione del mondo. Al momento, i due sono gli unici contendenti al successo, con Ott Tanak, il primo degli altri, lontano 1' 19” da Neuville. È sparito dai radar invece Elfyn Evans, venerdì sera 3° a 47” da Rovanpera, vincente nella prima PS odierna – la 9 – ma incappato in un problema nella PS 11 e crollato a oltre 10' da Neuville. Che vincendo le restanti gare della mattinata sale in vetta recuperando 47” a Rovanpera, attardato in entrambe le PS. Non certo un grande cruccio per il finlandese, che in classifica deve difendere un +31 (con 60 punti disponibili) su Evans: col britannico attualmente 18° e fuori dalla zona punti, il campione in carica è ormai vicinissimo al bis iridato. Nel pomeriggio si corrono altre tre prove, le rimanenti invece sono programmate per domani mattina.