Rally Storico del Medio Adriatico: Tonelli "beffa" Calzolari

Una gara ad eliminazione, con numerosi colpi di scena, tra sterrati belli ma molto complicati nella zona di Urbino. A festeggiare – per la prima volta in questo 2023 – è Andrea Tonelli, vincitore della quinta edizione del Rally Storico del Medio Adriatico, terzo appuntamento del Campionato Italiano riservato alle vetture che hanno fatto la storia delle quattro ruote. Davanti a tutti, quindi, c'è la Ford Escort del pilota reggiano, nonostante nessuna prova speciale vinta delle 9 in programma. Quelle sono state un autentico dominio del britannico Lloyd Matt che ne ha conquistate ben 8 con la sua Fiat 131 Abarth ma ha terminato addirittura fuori dal podio – chiudendo 4° assoluto - a causa di una penalità di 3 minuti per un ritardo alla partenza della “Colondello 2”, sesto stage di giornata. E allora il successo è andato a Tonelli, sempre più in testa nella speciale classifica riservata alle Due Ruote Motrici. E' stata una bella battaglia con il “Lupo” Giuliano Calzolari: il sammarinese, in bagarre per la vittoria fino all'ultima speciale, si è dovuto arrendere per soli 5.5''. Resta comunque la grande prestazione per l'altro pilota della Ford Escort che si è tolto anche lo sfizio di portarsi a casa l'unica prova non vinta da Matt.

Sul gradino più basso del podio la BMW M30 di Sergio Bartolini, ad oltre 42'' da Tonelli. Nelle Quattro Ruote Motrici il migliore è Stefano Camporesi su Lancia Delta Integrale, 8° e navigato dal sammarinese Marco Baldazzi. In questa classifica c'è “Lucky” Battistolli davanti a Marco Bianchini, entrambi assenti al Medio Adriatico. Prossimo round a metà settembre (15-17 settembre) con il Rally Storico del Vermentino.

Nel servizio l'intervista a Giuliano Calzolari, 2° class. Rally Storico del Medio Adriatico