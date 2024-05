CIRT, Rally Adriatico: l'ottava meraviglia di Scandola

E' un ritorno in grande stile quello di Umberto Scandola. Ed è un Campionato Italiano Terra che sta riservando emozioni a non finire in questo avvio: tre appuntamenti, tre vincitori diversi. Il re del Rally Adriatico è proprio il veronese che si è imposto al termine di una grande battaglia con i suoi rivali. E' l'ottavo in successo in carriera per Scandola sulle strade bianche marchigiane: un ritmo fenomenale che ha consentito all'alfiere Skoda di imporsi e prendersi la vetta della classifica generale con 35 punti, uno in più di Battistolli. Una gara in bilico fino all'ultima prova speciale e che alla fine ha premiato la costanza di Scandola in grado di conquistare 5 dei 9 stage in programma a Cingoli, di cui gli ultimi 3 consecutivi. Dopo 75km cronometrati il distacco con Tommaso Ciuffi è di appena 5 secondi. Il pilota fiorentino ha lottato ma si è dovuto accontentare della piazza d'onore. Perde la leadership, invece, Alberto Battistolli che si è staccato dal duo di vetta nelle ultime speciali. E' arrivato comunque un altro piazzamento importante, un podio che consente al “figlio d'arte” di tenere tutto aperto per il CIRT. Che ora si prende un mese di pausa, prima di tornare protagonista con la 52^ edizione del San Marino Rally (21-23 giugno). Sul Titano arriveranno gli specialisti della Terra per una gara tutta da vivere.