RallyLegend: 90000 spettatori nei 4 giorni dell'evento

Un evento nato quasi per gioco nel lontano 2003, una rimpatriata tra pochi intimi e appassionati che volevano rivivere i fasti del tempo. Poi RallyLegend è cresciuto sempre di più arrivando ad essere, dopo 21 edizioni, un punto di riferimento per i tifosi e per il panorama rallistico mondiale. A detta dei piloti, grandi protagonisti, come il Legend non c'è nulla.

E i numeri lo testimoniano: secondo le prime stime, sono stati oltre 90.000 gli appassionati che hanno preso d'assalto San Marino nel corso dei quattro giorni. Numeri impressionanti, se si pesa che la piccola Repubblica conta circa 35000 abitanti. Quasi il triplo, tra Villaggio e prove speciali. Basta questo per certificare la grandezza di un evento che cresce ogni anno di più.

E cerca sempre di migliorarsi, introducendo novità: quest'anno la più grande è stata sicuramente rappresentata dalla prova speciale svolta all'interno del Misano World Circuit. Uno sconfinamento che però ha richiamato tifosi e curiosi, anche dalla Riviera.

Il grosso però si è svolto come sempre in territorio. A partire dalle storiche prove speciali de “La Casa”, poi “Le Tane”, la “Piandavello”, i “Laghi” e il circuito “The Legend”. Una filastrocca entrata nella mente e nel cuore di tutti. Non sono mancati i grandi nomi come Tony Cairoli, Marco Melandri, Miki Biasion, Juha Kankkunen, Jari-Matti Latvala e Dani Sordo, non sono mancate le vetture che hanno fatto la storia delle quattro ruote.

La possibilità per il pubblico di ammirarle da vicino all'interno del Village: anche questa è una componente unica di RallyLegend. Che festeggia e celebra l'edizione numero 21 ma guarda già al 2024, perché non ci si può fermare.