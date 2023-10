RallyLegend da record: trionfano Cairoli, Pedersoli e Musti. Ma vincono tutti...

Le premiazioni al RallyLegend di Antonio Cairoli, Luca Pedersoli e Matteo Musti

RallyLegend ha fatto il boom di presenze e di spettacolo. La 21^ edizione ha fatto registrare numeri da record con migliaia e migliaia di appassionati sulle prove speciali e al Village per fare il tifo e ammirare da vicino i grandi protagonisti. Vetture che hanno fatto la storia del rally, una manifestazione unica e irripetibile. A partire dalle Legend Stars, le apripista, che si sono prese la scena con derapate e curve ad alta velocità. Da Latvala a Sordo, passando per i campioni rallycross Veiby e Kristoffersen. Non poteva mancare poi Paolo Diana, come sempre uno dei più acclamati.

E poi la gara con le 3 categorie: Classic, WRC e Historic. Nella prima è arrivato il successo di uno dei più attesi, Tony Cairoli. Il 9 volte campione del mondo motocross, tornato a RallyLegend, ha trionfato dopo una grande battaglia con l'argentino Marcos Ligato. Sono stati 12 i secondi di distacco tra i due, entrambi sulle Subaru Impreza 555 tante care a Colin McRae e che, quest'anno, hanno festeggiato il trentennale proprio al Legend. Sul podio anche un'altra Subaru, quella dell'uruguaiano Gustavo Trelles.

Tra le WRC è stato un dominio assoluto di Luca Pedersoli: l'alfiere Citroen, sul Titano con una C3 WRC Plus, ha vinto 9 delle 12 prove speciali disputate rifilando oltre 1'15'' allo svizzero Sebastien Carron, al volante di una Skoda Fabia R5. Terza posizione per l'altro pilota elvetico, Mirko Puricelli, con la Citroen DS3 del 2011.

Grande battaglia tra le Historic: alla prima presenza a RallyLegend trionfa Matteo Musti, che solo 2 settimane fa aveva conquistato il Campionato Italiano Auto Storiche. Lotta tra Porsche con Simone Brusori che, vincitore lo scorso anno, si è dovuto accontentare della seconda pizza a circa 28 secondi di ritardo dal leader. Ha fatto il massimo Stefano Rosati: il pilota sammarinese, con la storica Talbot Lotus dell'81', ha ottenuto l'ennesimo podio nella gara di casa.

Ma, oltre ai risultati, RallyLegend è stata una parata di campioni, un museo a cielo aperto, un evento preso d'assalto da chi vuol rivivere la storia. Una formula vincente che è come il vino: più invecchia, più migliora.