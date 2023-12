RallyLegend premiato ai Caschi d'Oro di AutoSprint e Volanti ACI

In 58 anni di storia, sul palco dei Caschi d'Oro, sono passati i grandissimi del motorsport: da Enzo Ferrari ad Ayrton Senna, passando per Michael Schumacher e Lewis Hamilton, solo per citarne alcuni. Un evento che si è consolidato sempre più, diventando una tradizione. Per la prima volta a Roma, al Foro Italico, si è tenuto l'appuntamento dei Caschi d'Oro di AutoSprint e Volanti ACI. Con la presenza del Direttore Andrea Cordovani e del presidente Angelo Sticchi Damiani, sono stati consegnati i premi ai migliori del 2023. E c'è entrato anche RallyLegend: la grande kermesse tutta sammarinese, organizzata da Paolo Valli e Vito Piarulli, è stata riconosciuta come il miglior evento rally del 2023 assieme al Roma Capitale. Tra i premiati anche il presidente del CONI Giovanni Malagò.

Il clou della “Notte degli Oscar” con la consegna di Caschi e Volanti. Il Casco Tricolore Oro è andato al giovane Mattia Drudi, vincitore della GT World Challenge, quello Argento al padovano Lorenzo Patrese, campione Gran Turismo della categoria Silver, e quello Bronzo a Roberto Daprà, che ha vinto l'ERC4 ed è vice-campione dell'ERC Junior. Altri applausi per il pilota trentino, al quale è andato anche il Volante Bronzo di ACI. Argento per il talentino Andrea Kimi Antonelli grazie alla vittoria nella Formula Regional europea, Oro – e non poteva essere altrimenti – per il Team Ferrari che dopo 58 anni è tornato a vincere la 24 Ore di Le Mans. A ricevere l'ambitissimo e meritatissimo premio l'equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. Tra i riconoscimenti speciali è stato consegnato a Stella Bruno, vice direttore di RAI Sport, il “Premio Fiammetta La Guidara” in ricordo della giornalista sportiva storica voce di ACI e Autosprint. Non sono mancati gli interventi di spicco come quello di Luca Cordero di Montezemolo e il saluto in collegamento di Jean Todt. Serata di forti emozioni e un unico comun denominatore: la passione per i motori.