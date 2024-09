San Marino GP Basket Race, Bastianini&Co si sfidano dalla lunetta

Sentiamo Enea Bastianini, Tatsuki Suzuki e Luca Bernardi

Coi rombi di tuono sullo sfondo e nonostante qualche goccia a minacciare di intralciare il tutto, la San Marino GP Basket-Race va regolarmente in scena. Un torneo di tiri liberi sul campetto allestito alla Cava degli Umbri, con la squadra dei giovani del basket sammarinese a sfidare quelle dei piloti – del motomondiale e non – e degli spettatori presenti all'evento. Apertosi nel pomeriggio con un altro torneo, stavolta di 3x3, una sorta di qualificazione per decretare quale, tra i team dei ragazzi del settore giovanile della Federbasket, avrebbe preso parte alla gara di tiri dalla lunetta.

Aperta dal duello tra i Segretari Fabbri e Pedini Amati, non troppo fortunati nel loro 0-0. Poi è cominciato il torneo vero e proprio, una passerella delle due ruote: la star di giornata Enea Bastianini, poi Tatsuki Suzuki della Moto2, Matteo Ferrari e Alessio Finello della MotoE, i sammarinesi Luca Bernardi – tra i migliori con la palla in mano – e Gabriel Tesini e i rappresentanti extra pista, come Maurizio Bottalico e Andrea Verona. Nelle sfide tra squadre ogni giocatore ha ha disposizione tre liberi e finite le eliminatorie le due migliori si sono affrontate nella finale per il titolo.

Nel video le parole di Enea Bastianini, Tatsuki Suzuki e Luca Bernardi