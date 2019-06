Superbike Misano: Rea fa doppietta e avvicina Bautista

Foto: Motosprint - Corriere dello Sport

Per il secondo giorno di gare a Misano si riapre il cielo e, soprattutto, si riapre il Mondiale Superbike. Jonatahn Rea fa doppietta sfruttando l'harakiri di Bautista, caduto in un avvio di gara che lo vedeva in testa e solamente 14°. Ora sono 16 i punti di ritardo del 4 volte iridato che comunque ha dovuto sudare fino all'ultimo per avere la meglio su Razgatlioglu. Il turco del team satellite Kawasaki prende il comando poco dopo l'uscita di Bautista e resta avanti fino a 4 giri dal termine, ma resta in scia al campione in carica e nell'ultimo giro trova anche il sorpasso, salvo poi non riuscire a chiudere in tempo la traiettoria. Rea comunque non riesce a scrollarserlo e se lo porta dietro fino al traguardo, che certifica la doppietta del n°1 e il primo secondo posto SBK della carriera di Razgatlioglu. Haslam completa un podio tutto Kawasaki, poi ci sono Lowes e il fantastico 5° posto di Rinaldi, che riesce a mantenere la posizione su Sykes. 8° Pirro, 9° Zanetti e 13° Cavalieri, mentre Melandri cade mentre è in lotta per il podio ed è 16°.