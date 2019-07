Luca Bernardi traccia un bilancio positivo del suo week-end

Gara 1 chiusa in 22' posizione, poi una grande prova in gara 2 con un ottavo posto finale. Il week end di Imola di Luca Bernardi si chiude in modo positivo, con 8 punti da aggiungere alla propria classifica e segnali incoraggianti per i prossimi impegni. Il pilota sammarinese sarà impegnato nel campionato Supersport 600 a fine luglio a Misano per il quarto appuntamento del calendario.

