Tanak profeta in patria, dominato il Rally d'Estonia

Ott Tanak è profeta in patria e domina il Rally d'Estonia, evento promozionale in lizza per l'ingresso nel Mondiale WRC. Il pilota della Toyota vince 13 delle 15 prove speciali in programma, chiudendo con 1' 03" di vantaggio su Mikkelsen e 1' 27" su Lappi. Tanak al momento è anche il leader del Mondiale, nel quale Ogier e Neuville lo seguono rispettivamente di 4 e 7 punti.