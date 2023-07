Al via il Rally di Estonia, ottavo appuntamento del Mondiale WRC. Saranno 21 le prove speciali in programma, nello shakedown miglior tempo per Kalle Rovanpera. Il finlandese, campione del mondo in carica, ha fatto segnare il crono di 1:58.8 con la sua Toyota rifilando oltre un secondo di distacco alle due Hyundai di Thierry Neuville ed Esapekka Lappi.