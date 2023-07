Dopo 12 prove speciali Kalle Rovanpera è in testa al Rally di Estonia, ottavo appuntamento del Mondiale WRC. Il finlandese, al volante di una Toyota, ha 20 secondi di vantaggio sulla Hyundai del belga Thierry Neuville. Bella lotta per il podio con l'altro finlandese Lappi e il britannico Evans divisi da appena 2 secondi. Nel pomeriggio sono in programma altre 5 prove speciali per chiudere la seconda tappa.