WRC, Tanak vince il Rally del Cile

Rally del Cile

Chi si aspettava Rovampera o Neuville, in Cile non ha fatto i conti con Ott Tanak. Il pilota estone ha vinto la terzultima prova del mondiale WRC al termine di una gara dominata. Quello conquistato in Sudamerica è il secondo successo stagionale per Tanak dopo la vittoria in Svezia nella seconda gara stagionale, altrimenti l'estone si è dovuto accontentare della seconda piazza in Croazia. A festeggiare sono anche M-Sport Ford, che non vinceva due gare dal 2018 con Sebastien Ogier e la Toyota che con i risultati ottenuti in gara e nella power stage ha conquistato il titolo mondiale costruttori 2023 per il terzo anno di fila. In gara è stata decisiva la mattina di sabato con la scelta di gomme soft e hard per affrontare le prove più dure del rally. A questo si aggiunge l'ottima prova di Ott Tanak. Concluso al comando il sabato in Cile, per il pilota estone è stato necessario solo controllare e gestire il vantaggio che ha raggiunto anche il minuto. Il Rally del Cile è diventata una corsa per il secondo posto con Neuville attaccato da Suninen. Il finlandese è finito fuori strada a causa di un errore, permettendo al belga di andare a chiudere secondo. Terzo posto per Elfyn Evans che ha così guadagnato una posizione. Gara non brillante per Rovampera, che alla fine è quarto e sempre più vicino al mondiale. Il campione in carica si è aggiudicato la power stage. Prossimo appuntamento con il mondiale WRC il Rally d'Europa in Baviera a fine ottobre.