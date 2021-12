12 minuti con...Sportinsieme Awards 2021

Sportinsieme Awards ha celebrato i suoi atleti. L'eccezionalità delle 3 medaglie olimpiche ha indotto la giuria a insignire dell'ambito premio “Atleta dell'Anno”: Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Myles Amine Mularoni.

Ospite d'onore il Giornalista Rai Franco Bragagna che ha premiato gli atleti. Al centro della serata le Olimpiadi di Tokyo con gli interventi del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, il Presidente del Cons Gian Primo Giardi e il Direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli. Durante la serata si sono susseguite le premiazioni di dirigenti e atleti che si sono particolarmente distinti negli anni di carriera e nell'anno 2021. Menzione per il San Marino Baseball, Campione d'Italia, per le ragazze del nuoto sincronizzato Jasmine Zonzini e Jasmine Verbena, per Luca Bernardi, prossimo al passaggio in Superbike e per l'attaccante della Juventus Chiara Beccari.

Un grande applauso per Ruggero Marchetti medagliato ai campionati italiani paralimpici indoor. La serata è stata condotta da Palmiro Faetanini.