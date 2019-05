Ad Andorra 2021 debutterà il 3 vs 3 di basket, a Malta 2023 niente pallavolo mentre ci sarà la prima volta del rugby a 7

Il comitato olimpico di Andorra ha confermato l’ampio programma sportivo dei Giochi del 2021, dove debutterà il 3 vs 3 di pallacanestro, tornerà il ciclismo, con le specialità cronometro, mountain bike e strada e ci sarà la ginnastica, sia ritmica che artistica. Novità interessanti anche per Malta 2023 dove non è previsto il torneo di Pallavolo mentre torneranno squash e vela, ma soprattutto ci sarà l’introduzione per la prima volta del rugby a 7. All'assemblea è stata esposta la possibilità di introdurre le competizioni paralimpiche nelle discipline di nuoto e atletica leggera.