Aikido, all'Ex Mesa lo stage "7 Samurai a San Marino"

L'Aikido sammarinese compie 20 anni e si regala una festa di primissimo piano con lo stage 7 samurai a San Marino. Un weekend di lezioni all'Ex Mesa – tre ore per ognuno dei due giorni – condotte dal maestro giapponese Jun Nomoto – 7° dan shihan – e dai suoi allievi, come lui appartenenti all'hombu dojo di Tokyo, il quartier generale dell'Aikido mondiale. Personalità di spicco dell'arte marziale in questione, Nomoto è direttore didattico a Malta e frequenta l'Italia da molti anni, ma sul Titano non era mai venuto. E per questa sua prima visita la risposta è stata importante: 110 gli iscritti, tra i quali maestri provenienti dalle palestre di tutto il centro-nord e allievi da quelle del circondario. Ad aprire la due giorni è stata, nel pomeriggio di ieri, la cerimonia col Console Generale Onorario del Giappone presso San Marino, Leo Achilli, con tanto di scambio di doni tra maestri giapponesi e sammarinesi.





Nel servizio, le parole di Ugo Montevecchi, maestro 6° dan, e di Jun Nomoto, maestro 7° dan dell'hombu dojo di Tokyo.