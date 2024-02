All'università sammarinese una relatrice d'eccezione come l'olimpionica Josefa Idem

Mattinata decisamente interessante con gli studenti universitari estremamente partecipativi, i quali hanno affrontato con lei temi come l'intelligenza emotiva, gestione delle risorse umane, modalità di percorsi da intraprendere per poter ambire al successo. Una professoressa olimpica come Josefa Idem non è certamente consuetudine nemmeno per studenti universitari.

Di fronte a trenta studenti, Idem ha raccontato le proprie esperienze e condiviso la sua visione alla luce delle imprese sportive e politiche che l’hanno vista mettere al collo decine di medaglie tra Mondiali, Europei e giochi olimpici, ai quali ha preso parte da Los Angeles 1984 a Londra 2012. Tra le sue tante particolarità anche quella di aver trionfato per due nazioni, Germania e Italia. Tra i relatori e organizzatori del workshop anche l'imprenditore Gianluca Spadoni.