Baseball: al via le semifinali scudetto

Il campionato italiano di baseball entra nel vivo con le semifinali play off, al meglio delle sette partite. Si comincia domani sera, tempo permettendo, sui diamanti delle squadre che hanno vinto i rispettivi gironi della poule scudetto, ovvero San Marino e Bologna. Sfida inedita quella di Serravalle. I Campioni d'Italia ospiteranno il Grosseto, secondo classificato nel girone B e guidato in panchina da un grande ex come Jairo Ramos. Nelle tre sfide dell'intergirone, tre vittorie per la squadra di Doriano Bindi che non fa pretattica e annuncia che il lanciatore partente sarà il venezuelano Herny Centeno e che Federico Celli continuerà a ricoprire il ruolo di battitore designato, non essendo ancora al meglio delle condizioni. L'altra semifinale torna a disputarsi lungo la via Emilia per la prima volta dall’agosto del 2019. Allora la Fortitudo Bologna riuscì a recuperare uno svantaggio di 0 a 2 nella serie e conquistare la finale ma soprattutto chiudere la stagione con la doppietta Campionato e Coppa Campioni. Se Bologna è indubbiamente una delle squadre più attrezzate del campionato, avendo vinto 40 delle 44 partite della stagione regolare, Parma si presenta alla volata finale consapevole dei propri mezzi e con due Coppe dei Campioni vinte negli ultimi due anni. Sulla carta Bologna e San Marino partono con i favori del pronostico ma Parma e Grosseto hanno dimostrato di non essere troppo distanti. A proposito di maltempo, il comitato organizzatore ha comunicato che in caso di rinvio per pioggia, le partite saranno riprogrammate per il giorno successivo, allo stesso orario.