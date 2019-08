Baseball. Iniziano bene i playoff per San Marino e Parma

Gara 1 delle semifinali scudetto conferma quanto visto in regular season, ossia che l'incrocio tra San Marino e Nettuno sorride a chi si presenta con le valige in mano. I Titani strappano subito il fattore campo ai laziali imponendosi 6-3 allo Steno Borghese, in una sfida decisa da una partenza che più a razzo non si potrebbe. A fine primo inning è già 0-4 San Marino, frutto di un un doppio di Flores e, soprattutto, del fuoricampo da tre punti di Celli. E nel 3° è sempre Celli a conquistarsi la base ball che da il la allo 0-5, imbastito grazie al doppio di Reginato e al singolo di Epifano.

Qui ormai è fatta, perché anche se prima della fine della ripresa Nettuno accorcia col fuoricampo da un punto di Giovanni Garbella il match non si riapre più. Quevedo è impeccabile e mette insieme 11 eliminazioni consecutive senza arrivi in base e al 7° San Marino segna ancora sulla valida di Reginato. Nettuno compensa subito con base a Rodriguez e doppio di Angulo e all'8° mette in grossa difficoltà Perez, subentrato a Quevedo. Allora sul monte dei sammarinesi sale Baez che sbroglia la complicata matassa in 9 lanci. Ai laziali non resta che la misera consolazione di un altro punto nell'inning finale, portato dai singoli di Noguera e Angulo.

San Marino comincia corsara e lo stesso vale per Parma che a sorpresa s'impone 10-3 sul diamante di Bologna. Stasera entrambe le Gare 2, sempre a Nettuno e Bologna e sempre alle 20:30.