Baseball, San Marino vince anche gara2 contro Grosseto

Un'altra partita dalle mille emozioni, che vede ancora una volta San Marino prevalere. Con il brivido i campioni d'Italia battono Grosseto anche in gara2 delle semifinali scudetto e si portano 2-0 nella serie, avvicinandosi sempre di più all'obiettivo finale. I ragazzi di coach Doriano Bindi sfruttano al meglio i primi due match giocati sul diamante di Serravalle e in Toscana proveranno a chiudere i giochi. Facendo i conti però con un Grosseto duro a morire che, dopo l'ottima prestazione all'esordio, si ripete e anzi sfiora il colpaccio. Il vantaggio è proprio dei maremmani: al primo lancio di Tiago Da Silva arriva il fuoricampo di Marcos Diaz per il clamoroso 1-0. San Marino però ha il merito di rispondere subito: valida di Celli e Batista segna l'1-1 alla fine del primo inning. Nel 2° - con le basi piene – ecco in controsorpasso dei Titani: basta la rimbalzata del solito Batista per il 2-1. E' un continuo botta e risposta: nel terzo inning Grosseto fa 2-2 con la valida di Diaz e il punto di Cinelli, San Marino si porta nuovamente avanti con Celli ed Ericson Leonora. Gara2 da montagne russe: in fase iniziale è già 3-2.

Poi i biancazzurri hanno il demerito di non chiuderla negli inning successivi, e allora Grosseto punisce e pareggia al 6° con il singolo di Pasquini. Sul 3-3 incombe lo spauracchio extrainning ma al 7° e ultimo San Marino brinda: sulla valida di Epifano, Pulzetti corre fino a casa per il definitivo 4-3. Serie che ora si sposta a Grosseto per gara3, gara4 e l'eventuale gara5. I campioni d'Italia avanzano a grandi falcate verso la quinta finale consecutiva, ma la storia è ancora tutta da scrivere.