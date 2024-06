Baseball: San Marino vince gara 3 e riconquista la vetta

Niente sweep per la Fortitudo, San Marino vince gara 3 al Falchi e aggancia Bologna in una classifica che adesso presenta una vetta affollatissima con San Marino, Bologna e anche Parma che ha battuto BSC Grosseto. La rimonta dei sammarinesi arriva proprio alla vigilia dell'ultimo turno di regular season che metti di fronte proprio Titani e Parmaclima nello scontro diretto. Il 5-3 di San Marino a Bologna arriva grazie ai 3 punti del sesto inning e a una buona chiusura sul monte di Quevedo e Kourtis. La Unipolsai aveva aperto la partita con 3 valide, con il doppio di Paolini a sbloccare il punteggio e la volata di sacrificio di Martina a far 2-0. La reazione ospiti (che si salvano nella parte bassa del secondo) arriva col punto segnato nel terzo: base a Di Fabio, singolo di Tromp e Angulo per il punto dell'1-2. E quindi il sesto con il ribaltamento di fronte, nuovamente pareggiato da Bologna abile a sfruttare qualche errore di troppo dei Titani in difesa. Al quinto nuovo strappo sammarinese: la valida in campo opposto di Di Fabio vale il 4-3 e la battuta in doppio gioco di Ferrini fa entrare il 5-3. È il vantaggio decisivo, perché Kourtis al sesto e settimo. non concede punti. Venerdì comincia l'ultima giornata della stagione regolare con Parma San Marino, sabato pomeriggio e sera le gare 2 e 3 a Serravalle.