Baseball: scudetto a Bologna

Bologna vince a Serravalle gara3 e si aggiudica le Italian Baseball Series 2019. Lo scudetto finisce nel capoluogo emiliano grazie al 4-0 che porta in calce l’evidente firma di Raul Rivero, autore di 8 inning di grande qualità e pitcher vincente. Il perdente è un comunque ottimo Baez, che ha lanciato 4 inning subendo il fuoricampo del vantaggio di Paz. Per San Marino un ko bruciante al termine di un’ottima stagione che ha visto la squadra arrivare fino all’ultimo atto, senza però stringere in mano la vittoria più bella.