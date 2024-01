Sono stati ufficializzati i gironi del campionato di Serie A di Baseball. Gruppo di ferro per San Marino, finalista lo scorso anno: i Titani sono nel girone A con Bologna - campione in carica - Parma, Macerata e le due squadre di Grosseto. Torna nella massima serie anche il Rimini, neo-promosso: i romagnoli sono stati inseriti nel girone C con Cagliari, Padova, Rovigo, Crocetta e i New Black Panthers. Ripescati i Lion's Nettuno, al posto di Cervignano.