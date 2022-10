Enrico Dall'Olmo si è aggiudicato l'edizione 2022 del Trofeo Tre Torri specialità raffa. Il portacolori del Titano ha superato in finale Lorenzo Voltan per 12-1. Grande prova degli atleti sammarinesi con quattro biancoazzurri nelle prime posizioni. Sul terzo gradino del podio Daniele Glicerini, quarto posto per Alberto Cazzaniga. Per premiare Enrico Dall'Olmo il presidente del Comitato Romagna Elvio Baldassari.