Bocce: San Marino terzo nel ranking mondiale

Grazie alla medaglia d'oro di Stella Paoletti e quella di bronzo di Enrico Dall'Olmo, San Marino chiude sul terzo gradino del podio il ranking mondiale. È questo il bilancio della delegazione sammarinese dopo i mondiali in Turchia. Nella classifica generale, che tiene conto di tutte le sette specialità in programma a Mersin, i biancoazzurri possono confermare l'ottimo risultato ottenuto in Argentina nel 2019. Terzo gradino del podio della classifica mondiale con 117 punti davanti alla Svizzera, quarta con 112. Non lontano il secondo posto, occupato dal Brasile a 137. Classifica mondiale dominata dall'Italia con 285 punti frutto anche dei tre successi di specialità in singolare maschile, doppio maschile e i doppio misto.