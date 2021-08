Sentiamo Eros Bologna

“Una medaglia che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti in tutti questi anni. Una medaglia stra-meritata da Alessandra che è una grande professionista. Ritengo questo bronzo un punto di partenza e non un punto di arrivo”: Così il segretario Generale del Cons che dedica questo momento storico a chi, per tanti anni, ha ricoperto il suo ruolo nel Comitato Olimpico.