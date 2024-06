Campionati dei Piccoli Stati di Europa: oro, argento e bronzo per San Marino

La trasferta degli atleti biancazzurri a Gibilterra si è conclusa con 3 medaglie: oro per Francesco Sansovini nei 100metri, mentre Chiara Guiducci ha vinto la medaglia d’argento nella gara in montagna 6km. Si trattata della prima edizione di questa gara all’interno dei Campionati. Andrea Ercolani Volta ha portato a casa una medaglia di bronzo nei 400m ad ostacoli. La quinta edizione dei GSSE di atletica, è giunta al termine, tutti gli atleti sammarinesi hanno espresso in pista il loro massimo, dimostrato ancora una volta il loro potenziale.