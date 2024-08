Campionati Europei Under 18. Nel singolo doppia vittoria per San Marino

Valentino Santolini vince nel singolo maschile con il punteggio di 7-2 sul rappresentante della Slovenia. Arriva l'affermazione per i Titani anche nel singolo femminile con Giada Paoletti contro l'atleta ungherese 9-3 il risultato Nel misto, registriamo la vittoria contro l'Italia al termine di una partita tiratissima terminata 10-9 per i biancoazzurri. Santolini – Paoletti hanno sconfitto la coppia azzurra formata da Sofia Minaedi e Ivan Corina. La sconfitta per la coppia sammarinese è arrivata contro la Svizzera che schierava il campione Ryan Ragazzoni.

Nel Tiro di Precisione Primo Turno, Valentino Santolini ha ottenuto 12 punti. Un punteggio che posiziona San Marino al quarto posto su 12 nazioni dietro a Svizzera 28; Turchia 25, Italia 16. Slovenia 12 e San Marino appaiate a 12 Nel Tiro di Precisione Femminile Primo Turno: Giada Paoletti ha chiuso con un totale di 5 punti. La classifica vede, la Francia al primo posto con 18; l'Italia seconda con 17; Turchia terza con 11; staccate le altre: Croazia e Svizzera con 6; San Marino 5; Austria e Ungheria 3; Slovacchia 2 punti.