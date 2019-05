Chiara Carabini ad un soffio dal podio

Il resoconto in vasca del nostro inviato

Nella gara 800 metri stile libero, prima batteria, Beatrice Santi, la più giovane nuotatrice della delegazione con i suoi 14 anni. Il suo esordio ai Giochi è positivo: per lei un tempo di 9’21’’91, appena sopra al suo personale. Un vero peccato che la straordinaria prova di Chiara Carabini: 2’22’81 nei 200 farfalla che significa quasi due secondi sotto al suo personale, non sia bastata per andare a medaglia e ha chiuso a meno di un secondo dal podio. Quatto i titani al via dei 100 metri stile libero: nella gara femminile Elisa Bernardi ha chiuso a 59’’80, in linea con il suo personale e Sara Lettoli a 1’00’73, miglior tempo stagionale; nella gara maschile Gian Luca Pasolini ha fermato il cronometro a 54’’96 e Raffaele Tamagnini a 56’’93. Lontane dalle medaglie le due staffette 4X100 stile libero.

l’inviato Lorenzo Giardi