Colonna-Grandi ai quarti di beach tennis, Sansovini da primato nei 50 pinne

A Heraklion secondo giorno di gare per il beach tennis e nel tabellone femminile San Marino esulta. Marika Colonna e Alice Grandi si sono sbarazzate in scioltezza delle cipriote Horiceanu-Tsakkistou, liquidate per 6-1 6-0. Domani i quarti contro le italiane Daiana-Nobile, che al primo turno hanno beneficiato di un bye. Niente da fare invece per Alvise Galli e Federico Zafferani, battuti 6-2 6-3 dai francesi Paul Gotarda e Theo Irigaray.

Giorno di debutto nei Mediterranean Beach Games per il nuoto pinnato. Camilla Sansovini realizza il nuovo record personale nei 50 metri pinne, un 24.66 che le vale la 12ª posizione: non abbastanza per entrare in finale, alla quale si qualificano le prime otto, ma comunque un ottimo segnale in vista di domani, quando gareggerà nella sua specialità di riferimento, i 100 metri. Percorso uguale e contrario per Federico Fabbri, al suo esordio internazionale: per lui 12° posto nei 100 metri, con un 52.86 appena sopra al personale, e 50 metri in programma domani.