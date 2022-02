Con il Meeting del Titano un week end di grande nuoto

La tradizione si rinnova e dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, il Meeting del Titano è pronto un'edizione record per la qualità degli atleti iscritti. Intanto i numeri, che viste le restrizioni e il protocollo covid sono assolutamente di rilievo. Ben 623 atleti in rappresenta di 66 società e un giro d'Italia che coinvolge 16 regioni. Domani e domenica al Multieventi, la manifestazione giunta al diciannovesimo anno è organizzata dalla Federazione Sammarinese Nuoto: in vasca anche i portacolori del Titano Arianna Valloni, Loris Bianchi, Giacomo Casadei, Raffaele Tamagnini e Alessandro Rebosio oltre ai giovani.

Se la vedranno con grandi nomi del nuoto internazionale: si mescolano medaglie olimpiche e titoli mondiali con Gabriele Detti, Nicolò Martinenghi e poi Luca Dotto, Marco Orsi, Simone Sabbioni, Alessandro Miressi; tra le ragazze Alice Mizzau e Silvia Scalia. In gara anche Lorenzo Glessi, Matteo Oppioli e Giuseppe Faticati che si allenano a San Marino col Direttore Tecnico della Nazionale biancazzurra Luca Corsetti. Una due giorni di grande nuoto che prenderà il via domani mattina per concludersi nel pomeriggio di domenica.