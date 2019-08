Con le finali va in archivio un'altra grande edizione della San Marino Junior Cup

Sole e caldo sui campi di Fonte dell'Ovo per chiudere la settimana dedicata alla San Marino Junior Cup. Il torneo del circuito Tennis Europe organizzato dalla Federazione Sammarinese ha confermato numeri e qualità di primissimo livello. Tiratissima la finale femminile Under 14 che ha visto il trionfo della russa Saenko dopo ben 3 ore e mezzo di gioco: 5-7 6-2 7-6 a Teresa Cinquino che si è vista annullare ben 6 match point. Più in fretta ha fatto Lorenzo Sciahbasi ad aggiudicarsi il tabellone maschile perchè dopo aver vinto 6-3 il primo set, la partita è stata interrotta per il ritiro di Edoardo Santoni. Polina Skopintseva ha invece fatto suo il torneo Under 16 femminile, battendo in tre set la riccionese Letizia Migani 3-6 6-0 6-2. Infine, nel maschile, vittoria in tre set anche per Enrico Baldisserri che al termine di un bellissimo match ha superato 6-1 1-6 7-6 Nicola Filippi.

Il Centro Tennis di Fonte dell’Ovo non va in vacanza e si prepara a vivere un’altra ricca settimana di sfide dal 26 al 31 agosto col torneo Under 12 Tennis Europe.