È il weekend di Sportinfiera

Sportinfiera 2019

Riaprono le scuole e come sempre arriva Sportinfiera, quest'anno a braccetto col primo giorno d'autunno. L'edizione 2019 della rassegna multidisciplinare sportiva del CONS comincia domattina alle 9 con la cerimonia di apertura del San Marino Stadium: a fare gli onori di casa, davanti al consueto parterre di studenti delle scuole medie, il presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi e il Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi. Come l'anno scorso, al termine della cerimonia parte Giocoatletica, che vedrà i ragazzi delle prime medie sfidarsi in prove legate alla regina degli sport, con staffetta ad ostacoli a decretare i vincitori. Confermata anche la sfida per eleggere “il ragazzo e la ragazza più veloci di San Marino”, che vedrà i giovani impegnati sulla distanza dei 60 metri. E poi la corsa campestre e la gara di mountain bike, in programma domenica, rispettivamente la mattina e il pomeriggio, con partenza dalla pista del San Marino Stadium e il percorso che si snoda tra i pini marittimi che circondano il Multieventi. Confermato anche Giocosport, l'iniziativa che coinvolge i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle scuole medie in un percorso di giochi e sfide proposte da 18 Federazioni Sammarinesi. Coloro che riusciranno a completare il tour sportivo, collezionando i vari timbri, riceveranno in regalo una borraccia in metallo.