Prosegue l’avventura degli atleti biancazzurri al Festival Olimpico della Gioventù Europea in Slovenia. La terza giornata di gare si è aperta con i 200 metri stile libero di Ilaria Ceccaroni, che ha fatto registrare il personal best con 2:10.64, quarto tempo di batteria. Nei 200 metri di Atletica. Chiara Casadei ha concluso in 28.51 mentre Matias Francini è stato protagonista di un’ottima prova facendo fermare il cronometro su 23.76, nuovo primato personale.