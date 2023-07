Eyof 2023, primo giorno con vittoria per Talita Giardi

La cerimonia d’apertura allo Stadium Ljudski vrt di Maribor ha ufficialmente dato il via alla 17esima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea. La delegazione sammarinese ha sfilato con i portabandiera Ilaria Ceccaroni e Matias Francini davanti a oltre 5.000 persone. La prima a gareggiare è stata proprio la nuotatrice biancazzurra, che nella batteria dei 100 metri stile libero ha chiuso con il tempo di 59.57 migliorando il crono fatto registrare a Malta.

Al Poljane Athletics Stadium ha fatto il suo debutto in pista Matias Francini nei 100 metri. Il velocista ha chiuso in 11.39, ottenendo il suo secondo miglior tempo nella specialità. La prima giornata agli Eyof per San Marino si è conclusa con la vittoria della tennista Talita Giardi per 2-0 sulla kosovara Meldina Mislimi con il punteggio di 6-1 / 6-0.