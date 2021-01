Federico Giardi tra i primi 20 ai campionati italiani assoluti

Arrivano buone notizie per il tennis tavolo sammarinese dai campionati italiani che si sono disputati a Terni. Il sammarinese Federico Giardi si è qualificato nel tabellone finale dei primi 40 pongisti italiani. Nel primo turno della fase finale, Giardi ha battuto il sardo Poma prima di essere sconfitto per 3 a 0 dall’altoatesino Endrizzi, numero 63 del ranking tricolore. Si tratta della prima volta che un atleta sammarinese riesce ad entrare nei primi 20 in un campionato italiano assoluto